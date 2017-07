Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Trump ziet Yellen als optie als Fed-baas

28 min geleden

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse president Donald Trump overweegt Janet Yellen te vragen om langer aan te blijven als voorzitter van de Federal Reserve. In een interview met de Wall Street Journal zei hij naast Yellen ook zijn economische adviseur Gary Cohn en twee of drie anderen als kandidaat te zien.