Boeing verdient meer geld met 787 Dreamliner

Dat bleek uit woensdag gepubliceerde resultaten van het concern. Boeing profiteerde naast de goede prestaties van het Dreamliner-programma ook van kostenefficiëntie. De winst van het concern steeg tot 1,8 miljard dollar. Een jaar eerder was er onder de streep sprake van een tekort van 234 miljoen dollar. De omzet van Boeing viel 8 procent lager uit, doordat het minder vliegtuigen afleverde.

Boeing had aan het einde van het kwartaal 4,5 miljard dollar in kas. De Amerikanen maakten bekend 3,4 miljard dollar aan aandeelhouders uit te keren via dividend en een aandeleninkoopprogramma. Boeing verhoogde verder zijn winstverwachting voor het hele jaar.