Groot belang Cerberus in Commerzbank

Grootaandeelhouder van Commerzbank is de Duitse staat met circa 15 procent. Vermogensbeheerder BlackRock bezit ongeveer 5 procent. Eerder werd door ingewijden al gemeld dat Cerberus een minderheidsdeelneming wilde nemen in Commerzbank. Het aandeel van de bank is dit jaar sterk gestegen en Cerberus wil nu meeliften met verdere koersstijgingen van Commerzbank.

Commerzbank kondigde vorig jaar aan 9600 banen te gaan schrappen tot 2020. Het bedrijf wil zich meer richten op consumenten en zakelijke klanten. Vanwege de kosten voor die reorganisatie verwacht Commerzbank in het tweede kwartaal een verlies te lijden.