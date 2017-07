De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de positie van KLM nu de luchtvaartmaatschappij in investeringen wordt beknot door afspraken in Frankrijk over de verdeling van vliegtuigen. Minister Dijsselbloem (Financiën) is namens het kabinet aandeelhouder van KLM.

Vakantie

Over de ontstane situatie wil de bewindsman nu niets zeggen, omdat meerdere partijen in de Tweede Kamer vragen hebben gesteld. Het departement kan niet zeggen of er binnenkort een afspraak gepland staat met de KLM-top, noch met de holding in Frankrijk.

De minister is op vakantie. „We hebben met alle staatsdeelnemingen goed en regelmatig contact”, aldus een zegsman. Begin dit jaar waarschuwde staatssecretaris Dijksma Air France KLM-topman Janaillac dat KLM niet gehinderd mag worden in de ambities.

De luchtvaartmaatschappij is de tweede particuliere werkgever van Nederland en de grootste klant van Schiphol.

’Carrière’

„Misschien spelen er andere, persoonlijke belangen in het kabinet. Dijsselbloem wil wellicht nog verder carrière maken in Europa. Frankrijk is een belangrijk land als het gaat om het verdelen van topposities”, zegt ondernemer Ruud Jansen, die een reddingsplan voor KLM ontwikkelde en daarover vorig jaar in gesprek was met verschillende ministeries.

Morgen presenteert de Nederlands-Franse luchtvaartmaatschappij de halfjaarcijfers, die volgens insiders wederom sterk op KLM zullen leunen.