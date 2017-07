Roche verhoogt omzetverwachting

De farmaceut behaalde in de eerste helft van dit jaar een omzet van 26,3 miljard Zwitserse frank (27,7 miljard euro), 5 procent meer vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. De operationele winst ging met 3 procent omhoog tot 10,1 miljard frank.

De grootste maker van kankermedicijnen ter wereld profiteerde in het afgelopen halfjaar van het op de markt brengen van nieuwe producten. Severin Schwan, topman bij Roche, is vooral te spreken over de ,,zeer succesvolle'' lancering van het nieuwe middel voor de behandeling van multiple sclerose, Ocrevus.