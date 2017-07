De AEX-index noteerde na opening 0,3% winst bij 529,3 punten. De AMX-index koerste toen 0,3% hoger bij 802,9 punten.

Parijs steeg 0,3%, ook Londen koerste in het rood. De DAX opende met 0,3% winst. Het Duitse consumentenvertrouwen ging iets omhoog.

In Europa openden grote bedrijven als Deutsche Bank, Danone, BASF, Roche, Bayer en Statoil de boeken. De Bel20 noteerde 0,8% in de plus na resultaten van brouwer AB InBev.

Azië toonde in de ochtend groene cijfers: de Nikkei sloot 0,6% hoger, de Hang Seng won 0,3%.

Beleggers in Europa verwerken ook nog de aankondiging van de Fed, bij een onveranderde rente, ,,relatief spoedig'' te beginnen met het afbouwen van zijn omvangrijke balans. Wall Street gaf overwegend steun aan de markt. De Dow sloot woensdagavond 0,5% hoger, de S&P500 verloor 0,2% en de Nasdaq (+0,3%) dreef op de verrassend goede cijfers van van Facebook.

Brentolie noteerde licht lager bij $50,89 per vat. Amerikaanse voorraden namen sneller af dan eerder werd gedacht.

Shell (+1,1%) reageerde bij de hoofdfondsen op een stevige winststijging in zijn kwartaalcijfers.

Staalconcern ArcelorMittal (-0,9%) boekte in de eerste helft van dit jaar de hoogste winst in vijf jaar. Volgens het bedrijf zijn de marktcondities verbeterd en zullen de staalleveringen in de tweede jaarhelft hoger zijn dan normaal gesproken in die periode.

Industrieel toeleverancier Aalberts Industries (+2,6%) zag de omzet in de eerste zes maanden van het jaar met 7% groeien.

Advies- en ingenieursbureau Arcadis (+6,4%) zag de resultaten in de eerste jaarhelft dalen. Het bedrijf meldde verder dat het in Noord-Amerika zakelijk dienstverlener E2 ManageTech overneemt.

BE Semiconductor Industries (+3%) wist zijn omzet en winst in het tweede kwartaal flink op te voeren. De toeleverancier aan de chipindustrie sprak van gunstige marktomstandigheden en hoge vraag vanuit de smartphone-industrie naar zijn machines.

Aperam (-4%) heeft in het tweede kwartaal een iets lager bedrijfsresultaat geboekt dan in de eerste drie maanden. Voor het derde kwartaal verwacht het roestvrijstaalbedrijf een verdere daling van het resultaat.

