Plaaggeest van ASMI stort zich op AkzoNobel

Eminence kennen Nederlandse beleggers vooral als de plaaggeest van ASMI. Met een belang van bijna 9,6% eiste Eminence dat ASMI zijn belang in zijn Aziatische dochter ASM Pacific - begin dit jaar getaxeerd op $2,2 miljard - zou verkopen.

Brief aan Ton Büchner

Eminence heeft een belang van 1,2% opgebouwd in AkzoNobel, zo bleek donderdag tijdens een door Elliott aangespannen rechtszaak tegen AkzoNobel. Elliott werd daarin bijgestaan door York, een hedgefonds dat recent opnieuw een belang nam in AkzoNobel, nadat het eerder een deel van zijn stukken verkocht. Eminence was geen partij in de rechtszaak, maar werd door de advocaat van Elliott, Jan Willem de Groot van Houthoff, wel genoemd als voorbeeld van één van de ontevreden aandeelhouders van AkzoNobel die sympathiseren met de strijd van Elliott. Eminence stuurde op 19 juli een brief aan toen nog topman Ton Büchner, waarin het zijn onvrede over de gang van zaken bij Akzo zou hebben geëtaleerd.

Hoe lang het hedgefonds van de Amerikaanse miljardair Ricky Sandler al aandeelhouder is, is niet bekend. Het vermoeden bestaat dat dit vrij recent is, gezien Eminence in geen enkel openbaar register voorkomt als aandeelhouder.

