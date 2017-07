Verdere omzetdaling TMG

De groepsomzet komt in de eerste helft van 2017 uit op €156 miljoen (-9,3%). De kosten namen met 6,6% af tot €162,1 miljoen. Inclusief reorganisatielasten, eenmalige advieskosten en een boekverlies van €4,6 miljoen daalt de ebitda van €1,9 miljoen negatief naar -€19 miljoen.

Van de revolverende kredietfaciliteit van €22,1 miljoen was na een kostbaar eerste halfjaar op 30 juni nog slechts €2,0 miljoen over. De kaspositie wordt naar verwachting in september aangesterkt met de opbrengst van puzzeldochter Keesing, die in totaal op €130 miljoen geraamd wordt.

De nieuwe raad van bestuur van TMG zal, ’gelet op de actuele resultaatontwikkeling en de effecten van de verkoop van Keesing’, de doelstellingen voor 2019 opnieuw formuleren. De plannen voor de toekomst van TMG worden in het najaar bekend gemaakt.