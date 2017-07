Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Franse economie groeit stabiel door

26 min geleden

PARIJS (AFN) - De Franse economie is in het tweede kwartaal met 0,5 procent gegroeid in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Dat meldde het Franse statistiekbureau vrijdag op basis van een eerste raming.