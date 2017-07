Miljoenendeal voor Sogeti

Samen met partners Schuberg Philis en First Consulting gaat Sogeti alle bedrijfskritische software van Enexis opnieuw bouwen op de cloudplatforms Amazon Web Services en Microsofts Azure.

De nieuwe IT-infrastructuur van Enexis moet het onder meer mogelijk maken om sneller aanpassingen en nieuwe applicaties uit te rollen. „Met de transitie naar een publieke cloudomgeving wordt ons IT-landschap wendbaarder en borgen we tevens de veiligheid en betrouwbaarheid”, aldus Jeroen Sanders, Directeur ICT van Enexis Groep.

Prestige

Voor Sogeti, Schuberg Philis en First Consulting gaat het niet alleen vanwege de omvang om een prestigieuze opdracht. De komende jaren staat er namelijk veel te gebeuren in de energiewereld. Zo zullen meer mensen elektrisch gaan rijden, wat een significant effect heeft op de piekbelasting.

Ook de toename van lokaal opgewekte hernieuwbare energie heeft zijn weerslag. De verwachting is dat slimme energiecontracten, bijvoorbeeld in de vorm van blockchain, hierdoor in de nabije toekomst een grote rol gaan krijgen.