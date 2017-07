Merck schroeft omzetverwachting op

Merck rekent voor het hele jaar nu op opbrengsten van 39,4 miljard tot 40,4 miljard dollar. Eerder werd nog uitgegaan van 30,1 miljard tot 40,3 miljard dollar. De afgelopen drie maanden steeg de omzet met 1 procent naar 9,9 miljard dollar. Keytruda leverde 881 miljoen dollar op. Dat is bijna een verdrievoudiging en bovendien ruim meer dan waar analisten van uitgingen. Onder de streep resteerde voor Merck dik 1,9 miljard dollar, tegen 1,2 miljard een jaar eerder.

Het bedrijf liet verder weten nog steeds last te hebben van de grote cyberaanval die eind vorige maand wereldwijd voor problemen zorgde, ook in de haven van Rotterdam. De omvang van de schade is nog niet in kaart gebracht. Onder meer productie-, onderzoeks- en verkoopafdelingen werden getroffen. De productie is nog steeds niet boven jan.