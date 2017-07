Wijnoutlet.nl vanwege misleiding voor de rechter gesleept

Op 14 juni concludeerde de Reclame Code Commissie dat Wijnoutlet.nl consumenten geregeld misleidt.

Zo bood Wijnoutlet.nl een wijn voor €6,99 aan met daarbij de mededeling dat deze wijn “elders € 13,98” was, maar de prijsstunter was de enige aanbieder van deze wijn.

In een andere advertentie werd een wijn aangeprezen met een specifieke Gouden medaille, maar Wijnoutlet.nl kon niet aantonen dat deze ook daadwerkelijk was uitgereikt.

In een derde advertentie werd wijn aangeboden met 59% voordeel. De Reclame Code Commissie oordeelde dat deze uiting in strijd is met artikel 20 van de Reclame Code voor Alcoholhoudende Dranken. Dat schrijft voor dat alcoholhoudende dranken niet mogen worden aangeboden voor minder dan de helft van de normale verkoopprijs.

Verweer van Wijnoutlet.nl

Vooral de maximale korting van 50% stuit de Twentse ondernemer Ronny Bergsma van Wijnoutlet.nl tegen de borst. „Mooie wijnen voor €8 aanbieden die elders €20 kosten mag niet, maar een wijn van €1,99 die voor het grijpen staat in de supermarkt is geen probleem. Alsof iemand met een alcoholprobleem online een fles wijn bestelt en rustig de bezorging afwacht."