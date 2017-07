De huidige eigenaar, de 64-jarige David Bradley, blijft de komende zes jaar directeur. Daarna neemt de 53-jarige Jobs het stokje over.

In de afgelopen jaren waren enkele andere techmiljardairs, waaronder Amazon-oprichter Jeff Bezos, al in mediabedrijven gestapt. Er is niet bekendgemaakt hoeveel Jobs, met een geschat vermogen van meer dan $20 miljard, voor The Atlantic betaalt.

The Atlantic schakelde in het afgelopen decennium succes over naar de digitale wereld. Inmiddels komt 80% van de omzet uit online advertenties, evenementen en adviesdiensten. De winst verviervoudigde in de afgelopen tien jaar tot meer dan $10 miljoen.