premium

Rechtszaken om vermeend Duits autokartel

2 uur geleden

NEW YORK (AFN) - Volkswagen, BMW, Daimler, Porsche en Audi hebben in de Verenigde Staten al twee rechtszaken aan hun broek vanwege het vermeende autokartel in Duitsland. Afgelopen week zijn zowel bij de federale rechtbank in San Francisco als die in New Jersey aanklachten ingediend door partijen die denken schadevergoedingen te kunnen lospeuteren.