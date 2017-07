Personeelstekort schaadt economie

Vooral in de ict-sector, de uitzendbranche en de industrie zijn bedrijven op zoek naar personeel, maar ook het goederen- en personenvervoer, de meubelindustrie, de beveiligingsbranche, callcenters, hoveniers en schoonmakers zitten meer dan gemiddeld verlegen om collega’s.

Onderzoek

In totaal gaat het om bijna een tiende van het bruto binnenlands product. Dat blijkt uit onderzoek van RaboResearch, dat vandaag wordt gepubliceerd.

Het is de eerste keer dat economen van de bank hebben berekend hoeveel schade het bedrijfsleven lijdt door het personeelstekort. Tot nu toe was alleen bekend dat een tiende van alle bedrijven zich beknot voelt door een gebrek aan mensen. Onbekend was welk deel van de economie die bedrijven vertegenwoordigden.

Lees het hele verhaal in De Financiële Telegraaf