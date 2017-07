Beleggers Snapchat cashen

Snap noteert -2%. Analisten vrezen dat de oprichters en eerste investeerders massaal gebruik gaan maken van het eindigen van de zogeheten lock-up op de verkoop om te cashen.

Het zes jaar oude Snapchat heeft na een sterke opening van de notering in maart dit jaar vooral tegenvallers te verwerken. De grootste technotering op de beurs van het jaar werd toen door beleggers een marktwaarde van $24 miljard toegedicht.

Dit jaar verloor Snap, het moederbedrijf, echter 44% op de Amerikaanse beurs. Het aandeel koerst onder zijn introductiekoers. De beloofde groei in aantallen gebruikers loopt achter bij de verwachtingen op basis waarvan de introductiekoers werd gesteld.

Schaduw Facebook

De eerste van de 166 miljoen gebruikers bij de beursnotering keren bovendien terug bij rivaliserende apps, zoals WhatsApp en Facebook. Er kwamen in het eerste kwartaal acht miljoen gebruikers bij, waarmee Snapchat niet in de schaduw van Facebook in zijn begindagen kan staan.

De marktwaarde van Snap staat nu desondanks op $16 miljard voor een bedrijf dat geen winst maakt en veel kapitaal spendeert om markten voor zich te winnen.

Een lichtpuntje: de advertentieomzetten verviervoudigden in het eerste kwartaal ten opzichte van dezelfde periode een jaar ervoor.

De 27-jarige oprichter Even Spiegel kreeg veel kritiek. Hij bereidt zich achter de schermen kennelijk voor op een nieuw offensief, onder andere met nieuwe kaarttechnologie. Spiegel steekt daarnaast veel kapitaal in het inhuren van bestuurders van de grote technologiebedrijven rond de Baai van San Francisco.

Onderschatting

Martin Sorrell, topman van het grootste reclambedrijf WPP, waarschuwde maandag voor onderschatting van Siegel. Snapchat kan volgens de reclamegoeroe zeer goed doorgroeien tot de grootste concurrent van Google en Facebook als het om advertentiebudgetten gaat. Voor Facebook is Snapchat de grootste concurrent, stelt Sorrell.

WPP zelf gaf onlangs nog voor $90 miljoen uit aan campagnes via Snap, tegen $5 miljard via Google. Facebook zal dit jaar het meeste aan advertenties verspijkeren, constateert Sorrell. Meerdere analisten maken een vergelijking: ook Facebook begon dramatisch na zijn notering en werd door beursexperts als eendagsvlieg afgedaan.