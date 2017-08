Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Hugo Boss ziet winst vervijfvoudigen

49 min geleden

METZINGEN (AFN) - Het Duitse modehuis Hugo Boss heeft de winst in het tweede kwartaal van dit jaar zien vervijfvoudigen, vooral door een sterke vraag in Azië. Ook in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten deed het concern goede zaken, waarmee lagere verkopen op thuismarkt Duitsland werden gecompenseerd.