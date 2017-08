Vakantieverhuur is een blijvertje

Dat is een opvallende conclusie van een onderzoek van de Hotelschool The Hague, zeker afgezet tegen de groei van Airbnb in de hoofdstad. „Want de groeicijfers zijn schokkend voor de hotelsector”, zegt onderzoeker Jeroen Oskam. „Vorig jaar groeide Airbnb met 125 procent in de stad. Die groei zal doorzetten”, verwacht Oskam. „Alleen al omdat wereldwijd het toerisme sterk groeit. Met name Aziaten gaan steeds meer reizen.”

De grote vraag is volgens Oskam of Airbnb extra toeristen oplevert voor de stad, die normaal niet zouden zijn gekomen, óf dat er marktaandeel is weggekaapt bij hotels. „In Amsterdam is dat laatste niet het geval, want de hotelbranche doet het goed”, constateert hij. „In Londen daarentegen voelt de hotelbranche de pijn van vakantieverhuur in particuliere woningen. Daar kampen hotels met teruglopende omzetten terwijl Airbnb nog sterk groeit.”

De snelle groei van Airbnb en soortgelijke platforms bereikte een mijlpaal toen vorige week bekend werd dat het aantal aangeboden bedden via Airbnb op gelijke hoogte kwam met het aantal hotelbedden. Daarbij wil Airbnb echter benadrukken dat van het totaal aantal overnachtingen in Amsterdam zes procent via Airbnb wordt geboekt.

Toeristen hebben nauwelijks een boodschap aan de spreiding over de stad. Veruit het grootste deel van de overnachtingen - onderzoeker Jeroen Oskam heeft het over 80 procent - vindt plaats in de Amsterdamse binnenstad en de randgebieden daarvan.

Hotelschool The Hague definieert het centrum ruwweg als het gebied binnen de ring A10 ten zuiden van het IJ en het Noordzeekanaal. Oskam: „Wij zien dat Airbnb zich sterker in de centrale wijken concentreert dan bij hotels het geval is.”

Bij Airbnb bezweren ze echter dat zeven op de tien bezoekers buiten het centrum verblijft. Een woordvoerder van het bedrijf zegt: „Centrum houdt de volgende postcodes in: 1011, 1012, 1013, 1015, 1016, 1017, 1018.”