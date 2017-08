Het totaal aantal bedrijven dat leghennen heeft is sinds 2000 wel gedaald, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, maar die daling is vooral toe te schrijven aan het verdwijnen van kleinere spelers. Het aantal kippenhouders met meer dan 50.000 stuks pluimvee is in dezelfde periode juist toegenomen.

Dat houdt in dat een besmet bedrijf meer kippen heeft die gewoon blijven leggen, en die ook gehuisvest en gevoerd moeten worden, en meer eieren die mogelijk vernietigd worden. Een kleine eierboer verliest ongeveer 2000 euro per dag aan omzet als er verhoogde concentraties fipronil worden gevonden. Een groot bedrijf raakt per dag direct 5000 euro kwijt.