Brand International liet weten in het tweede kwartaal een omzet te hebben behaald van $1,1 miljard, terwijl in doornee een omzet van $1,5 miljard werd voorzien.

De aangepaste winst per aandeel bij het horecabedrijf kwam uit op $0,51. Vooraf werd gerekend op $0,59.

Restaurant Brands is in 2014 ontstaan door de fusie van Burger King en de koffieketen Tim Hortons in 2014.