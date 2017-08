Dik 5 miljoen diesels krijgen nieuwe update

Er zullen onder meer ongeveer 2,5 miljoen wagens die eerder al zijn aangepast door Volkswagen opnieuw langs de garage moeten. Het gaat om auto's die meer broeikasgassen uitstoten dan beloofd, als gevolg van gesjoemel in testen met uitstootwaarden.

Volgens brancheorganisatie VDA moeten de reparaties van de fabrikanten de emissie van verontreinigende stikstofoxide in de betreffende auto's in doornsnee met ongeveer een kwart terugbrengen.

Dieselgate

Volkswagen gaf in september 2015 toe met behulp van software vals te hebben gespeeld bij emissietesten. Daardoor diesels schoner dan ze in werkelijkheid waren. In de nasleep van de zogenoemde dieselgateaffaire bleek dat ook diesels van andere merken een hogere uitstoot hebben dan toegestaan.