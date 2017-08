„IJmuiden moet dan ook blijven uitgaan van zijn eigen kracht”, zegt Henrar op een toelichting van de deze week gedeponeerde jaarcijfers.

Tata Steel Nederland, waarvan het boekjaar loopt van 1 april tot en met 31 maart, liet de nettowinst met ruim een derde stijgen naar €211 miljoen. Dat kwam onder meer door de verbeterde wereldeconomie en de stijging van de staalprijs.

Fusiegesprekken

De afgelopen twaalf maanden zijn er meermalen gesprekken geweest tussen Tata Steel en ThyssenKrupp. De Duitsers overwegen om uit de staalproductie stappen en hun hoogovens in Duisburg in een joint venture brengen met de hoogovens in IJmuiden en Groot-Brittannië van Tata Steel.

Woensdag meldde persbureau Bloomberg echter dat vanwege het slepende karakter van de gesprekken, die bemoeilijkt worden omdat Tata Steel maar geen definitieve oplossing voor zijn gigantische pensioenverplichtingen in Groot-Brittannië kan bieden, de Duitsers inmiddels aan een plan B werken. Plan B - geïnterpreteerd als een joker om Tata Steel onder druk te zetten tempo te maken, betekent de verkoop van de overige divisies van ThyssenKrupp, zoals de lucratieve lift bouw- en onderhoud, en juist het houden van de staalproductie.

