Dat blijkt uit de huurmonitor over het tweede kwartaal van verhuurbemiddelaar Pararius.

In Noord- en Zuid-Holland gingen de huurprijzen in de vrije sector, voor woningen die al minimaal 710,68 euro kosten, met respectievelijk 2,9 en 3,3 procent omhoog. Dat is veel lager dan in bijvoorbeeld Flevoland (plus 23,5 procent), Groningen (plus 17 procent) en Overijssel (plus 9,9 procent). In de provincie Utrecht was de prijsstijging met 8,8 procent ook nog fors.

De afvlakking in de huurprijzen in de grote steden was een trend die in het eerste kwartaal van 2017 al zichtbaar werd en is volgens directeur Jasper de Groot logisch. In gebieden waar extreme prijzen gelden, wordt de groep mensen die die bedragen wil neerleggen steeds kleiner. ,,Veel huurders kijken vervolgens naar alternatieven buiten de stad.''

De vraag naar huurwoningen in het middensegment, tot 1300 euro per maand, blijft ook in de Randstad groter dan het aanbod. Mede door de stijgende huurprijzen valt zo'n 7 procent van de woningen in het middensegment, terwijl bijna 60 procent van de Nederlandse huishoudens een middeninkomen heeft.