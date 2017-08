De inkoopmanagersindex, die de bedrijvigheid weerspiegelt stabiliseerde op een stand van 55,4. De stabilisering was conform de gemiddelde verwachting van economen. Een niveau van 50 of meer duidt op groei.

Volgens Markit was in de Duitse dienstensector een minder sterke groei te zien, terwijl die in Frankrijk juist wat sterker was.

In het Verenigd Koninkrijk was sprake van een lichte stijging, die ook hoger uitviel dan waar kenners rekening mee hielden.