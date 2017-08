Trump vroeg Mexico te zwijgen over muur

Nieto vertelde in de media dat Mexico niet zou gaan betalen voor het project. ,,Dat kun je niet tegen de pers zeggen," zei Trump meermalen, meldt The Washington Post donderdag op basis van transcripties van een telefoongesprek dat de twee presidenten in januari voerden.

De bouw van een muur om Mexicaanse migranten tegen te houden was een belangrijke verkiezingsbelofte van de Amerikaanse president. Hij zou Mexico laten betalen voor het kostbare project.

Tijdens het telefoongesprek zei Trump echter dat de financiering van de muur ,,op een of andere manier wel zal lukken". Hij noemde de muurkwestie een ,,politiek probleem voor allebei". Als de Mexicaanse president zou blijven zeggen dat zijn land de muur niet zou financieren, zou Trump hem niet meer willen ontmoeten.