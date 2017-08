Handelshuizen kiezen voor Amsterdam

"Wij hebben gekozen voor Amsterdam vanwege de ervaren toezichthouders, kwalitatief goede talenten en goede infrastructuur", zegt Benjamin Blander van Radix Trading tegen persbureau Bloomberg. "Amsterdam is voor ons een stuk goedkoper", benadrukt mede-oprichter Francis Wisniewski van Hard Eight Trading. Het is nog niet bekend hoeveel mensen voor beide handelshuizen gaan werken in onze hoofdstad.

Eerder vandaag kondigde ook het Amerikaanse handelshuis Tradeweb Markets al aan voor Amsterdam te kiezen als Europese uitvalsbasis na de brexit. Ook de Japanse Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) verplaatst zijn effectenhandel waarschijnlijk naar Amsterdam. Dat levert mogelijk honderden banen op.