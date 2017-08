Werkgelegenheid VS in de lift

Volgens de overheid kwamen er vorige maand per saldo 209.000 nieuwe banen bij in 's werelds grootste economie, exclusief de landbouwsector. Er werd door economen in doorsnee gerekend op een aanwas met 180.000 banen. De banengroei in juni werd herzien naar 231.000, van een eerder gemelde 222.000 nieuwe arbeidsplaatsen.

De werkloosheid in de VS daalde naar 4,3 procent, van 4,4 procent een maand eerder. Dat cijfer komt overeen met de consensus van economen.

Federal Reserve

De groei van het aantal banen komt bijna volledig op het conto van het Amerikaanse bedrijfsleven. Het gemiddelde uurloon nam op maandbasis met 0,3 procent toe en de gemiddelde werkweek was stabiel op 34,5 uur.

De banenmarkt speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. Meevallende cijfers over de banenmarkt vergroten de kans dat de Fed later dit jaar overgaat tot een nieuwe renteverhoging.