Wie de volgende aflevering van het immens populaire Game of Thrones wil zien, hoeft daarvoor niet te wachten tot maandag. De aflevering is zo van het internet te plukken. En HBO is bepaald niet het enige entertainmentbedrijf dat getroffen wordt. In 2014 was Sony Pictures al eens de klos toen een film waarin de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un op de hak werd genomen, werd ontfutseld. Afgelopen april stond plots het nieuwste seizoen van Netflix-serie Orange Is The New Black op internet.

Uit onderzoek van consultancyfirma PwC werd in 2016 bij liefst 46% van de industrie materiaal ontvreemd voordat het was uitgezonden. Cybersecurity staat hoog op de agenda: de budgetten nemen met dubbele cijfers toe en securitybedrijven springen in het gat door de industrie te vertellen hoe ze dit soort blamages moet voorkomen.

Waarschijnlijk is niet HBO zelf schuldig aan het lek, maar de Indiase partner Star India. Dan Auker van Blackberry is niet verrast: „Het maakt niet uit hoe goed je je organisatie beveiligt, als je de controle over kritieke bestanden verliest op het moment dat ze in handen van een zakenpartner komen.”

HBO wacht nog een heet weekend. Hackers willen geld zien, of ze publiceren e-mails die het bedrijf de kop zouden kunnen kosten. HBO is niet onder de indruk: volgens het bedrijf hebben de criminelen helemaal geen toegang.