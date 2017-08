€15 miljoen voor landhuis seksbaron

Laat hij toevallig degene zijn die beide kapitale panden verkocht heeft. In makelaarskringen wordt gefluisterd dat daarnaast in de stille verkoop ook nog een Gooisch landgoed voor omstreeks €15 miljoen van eigenaar verwisseld is.

De Ruiters duurste verkoop dit jaar, een Noordwijkse strandvilla, stond te koop voor €11 miljoen. De koper is een stichting op naam van Jitse Groen, de pas 39-jarige schatrijke oprichter van Thuisbezorgd.nl.

Allerduurste

In Nederland staan nu circa vijftien panden van meer dan €10 miljoen te koop. Aan kop gaat een nieuwe penthouse op de Dam voor €24,7 miljoen, hoewel dat mogelijk gesplitst kan worden. Officieel het duurste is Villa Alsberg aan het Amsterdamse Museumplein met €36 miljoen, maar dat is meer een kantoor.

Het voormalige Philips-landgoed De Wielewaal in Eindhoven van ’sokkenkoning’ Marc Brouwers staat al een jaar te koop. De vraagprijs voor het landhuis met 142 hectare grond is geheim. Schattingen variëren tussen €20 en 30 miljoen.

Naardens stulpje

Buitenplaats Klein Bentveld in Kennemerland moet weg voor €16,8 miljoen. Daarvoor krijg je 1000m2 woonruimte, een tennisbaan, kunstgrasveld en uiteraard zwembad. De eigenaar is een stichting van twee personen die bij trustfonds TMF betrokken waren. Er rust een hypotheek op van €11,9 miljoen.

Voormalig platenbaas en minister Herman Heinsbroek wil van zijn immense en hypotheekvrije huis in Naarden af. Het telt twintig kamers en zeven badkamers op 2000 m2 vloeroppervlak. Vraagprijs: €12,5 miljoen.

Eveneens in het Gooi hebben nazaten van wijlen vastgoed- en seksbaron Jan de Graaf zijn landhuis met 12 hectare grond te koop gezet voor €15 miljoen. De Graaf bezat prostitutieboten en ’ramen’ in Utrecht.

Pied-à-terre

Makelaar De Ruiter snapt wel dat deze panden niet snel weg zijn: „Als je echt rijk bent, heb je al zo’n huis.” Even afgezien van de steenrijke Nederlanders die hun overtollige centen liever besteden aan een spectaculair jacht, een kapitaal huis onder de zon of een mooie pied-à-terre in een wereldstad.