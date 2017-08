Zijn vertrek zorgde voor opgetrokken wenkbrauwen bij investeerders. Het aandeel verloor maandagmorgen op de beurs in Londen meer dan 6 procent.

De twijfel rijst of het concern in staat is de uitdagingen op de gokmarkt het hoofd te bieden en het aan eerder gestelde groeivooruitzichten kan voldoen. Niet alleen groeit het aantal aanbieders in de onlinegokindustrie, ook strengere regels en fiscale lasten vergen meer van gokbedrijven.

Corcoran wordt opgevolgd door Peter Jackson, de financieel directeur van technologiebedrijf Worldpay. Jackson was al als niet-uitvoerend bestuurder betrokken was bij Paddy Power Betfair.