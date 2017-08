Belegger in metalen is spekkoper

Maandag werden alle metalen weer duurder. Hedgefondsen namen grote posities in, rekenend op meer inkomsten op de lange termijn, stelt Rabobank. Jaren werden metaalbedrijven als belegging geweerd, maar dit jaar behoren ze tot de betere beleggingen. De metaalrijke Britse FTSE-100-index dreef maandag op koerswinsten van mijnbouwers Anglo America (+3%), Rio Tinto (+2,3%) en BHP Billiton (+2,2%). Beleggers in die reuzen wachten bij stijgende prijzen hogere marges.

China

Volgens analisten Hamza Kahn en Warren Patterson en ING Global Markets Research zorgt vooral de grote vraag van China, dat vlak voor zijn Vijfde Partijcongres in het najaar staat voor prijsstijgingen. Het land heeft groei nodig en investeert dus. Ook snijdt China zelf tot maart 2018 8% van z’n zwakste en vervuilende staalproductie weg, aldus Citigroup. Naast de Chinese impuls namen de voorraden met ijzererts uit Brazilië en Australië af door transportproblemen. Ook speculanten in koper weten daar met de goedkope dollar raad mee en jagen zo prijzen op.

Autobouwers

Dan zijn er nog autobouwers die lithium inslaan voor de productie van batterijauto’s, al voor leveringen in de komende 30 jaar, merkt consultant Benchmark Mineral Intelligence.

Onder beleggingen in de categorie ‘commodities’ is de prijsstijging inmiddels een trend: in een jaar verdienden beleggers aan koper 35% meer, aan looderts 33%, met palladium 27% en aan zink 24%. Niet alles in deze categorie is gewild: cacao en suiker verloren in een jaar 30% aan waarde.