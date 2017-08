premium

Bezoekers keren SeaWorld de rug toe

3 uur geleden

ORLANDO (AFN) - De attractieparken van SeaWorld kampen nog altijd met teruglopende bezoekersaantallen. De verschillende parken in de VS verwelkomden in de eerste zes maanden van het jaar tezamen 8,9 miljoen bezoekers. Dat waren er 353.000 minder dan in dezelfde periode een jaar eerder.