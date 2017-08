Modeketen Tuunte failliet

Tuunte heeft vooral veel winkels in Twente en de Achterhoek. Recent was juist begonnen aan uitbreiding in de Randstad. Maar het mocht niet baten: gebrek aan geld en tijd om het bedrijf echt te vernieuwen hebben Tuunte volgens Van Andel de das om gedaan.

Tuunte leed al meerdere jaren verlies. Een van de problemen van de keten was dat de winkels vooral in dorpen gevestigd zijn. ,,We hadden juist plekken nodig waar veel mensen komen'', zegt Van Andel. Hij wijst erop dat het winkellandlandschap de laatste jaren sowieso erg in beweging was. Het was voor Tuunte bijvoorbeeld ook erg lastig om zichzelf online goed op de kaart te zetten.