Canta verdwijnt uit straatbeeld

Dat meldt zakenzender RTL Z. Sinds 1995 heeft Waaijenberg circa 4500 exemplaren van de Canta gemaakt die een topsnelheid kent van 45 kilometer per uur. Daarvan rijden er nu nog 3000 rond. Waaijenberg blijft het onderhoud daarvan verzorgen.

Gratis parkeren op de stoep

Vooral in de grote steden zijn Canta's populair. In Amsterdam blijken ook mensen die goed ter been zijn het wagentje te gebruiken, omdat zij er gratis mee kunnen parkeren op de stoep. De Amsterdamse wethouder Pieter Litjens (Verkeer) heeft onlangs aangekondigd dat daar een einde aan moet komen.

Waaijenberg is van plan in oktober een nieuwe invalidenwagen op de markt te brengen. De fabrikant wil echter nog niets kwijt over deze opvolger van de Canta.