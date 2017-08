Air France verdiende niets met vliegen in eerste halfjaar

Dat melden ingewijden aan De Telegraaf. Anderhalve week geleden werden de halfjaarcijfers van Air France KLM bekend. Daaruit bleek dat de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie op KLM drijft, dat goed was voor een operationeel resultaat van €301 miljoen.

Het operationele resultaat van Air France, twee keer zo groot als KLM, kwam uit op slechts €61 miljoen. Daarin zit een operationele winst van €62 miljoen van AFI, de onderhoudstak van Air France.

'Onderhoudsbedrijf met vliegtuigen'

„Air France lijkt steeds meer op een onderhoudsbedrijf met vliegtuigen”, zegt Rob Swankhuizen van de Nederlandse Vereniging van Luchtvaarttechnici (NVLT) in een reactie. Hij is bezorgd door de ontwikkeling, want deze kan het onderhoudsbedrijf van KLM kwetsbaarder maken.

„Dat betekent dat het Franse onderhoudsbedrijf ook naar ons zou kunnen kijken of anders kunnen beslissen bij nieuwe contracten of joint-ventures. Het aandeel van de onderhoudstak in het totale resultaat van KLM is slechts een kleine 10%.” De technici van KLM waren goed voor €27 miljoen aan operationeel resultaat.

Lees het hele verhaal in De Financiële Telegraaf