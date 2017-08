Stabiele producentenprijzen in China

De prijzen die Chinese fabrikanten vragen voor hun producten gingen in juli op jaarbasis met 5,5 procent omhoog, net als in juni. Economen rekenden in doorsnee op een stijging met 5,6 procent. De inflatie in China zakte vorige maand licht tot 1,4 procent op jaarbasis. Hier werd in doorsnee een stabiele 1,5 procent voorspeld.