Fors meer winst voor E.ON

54 min geleden

ESSEN (AFN) - De Duitse energiereus E.ON heeft in de eerste zes maanden van het jaar fors meer winst gemaakt. De stijging was vooral het gevolg van een eenmalige bate van 3,3 miljard euro omdat het bedrijf jarenlang te veel aan accijnzen op brandstof had betaald. De rechter besliste onlangs dat dit geld terug naar E.ON moest.