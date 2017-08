SBM uitblinker in lagere AEX

De AEX-index noteerde rond half tien 0,3% in de min op 530,87 punten. De Midkap-index ging 0,7% achteruit op 805,32 punten

Op Wall Street werd de indrukwekkende opmars van de toonaangevende Dow Jones-index een halt toegeroepen. Ook de andere Amerikaanse beurzen deden een stapje terug in reactie op de dreigende taal van de Amerikaanse president Donald Trump naar Noord-Korea toe om te stoppen met het bedreigen van zijn land.

De tegenreactie van Noord-Korea om een mogelijke aanval op het eiland Guam, een territorium van de VS gelegen in de Grote Oceaan te overwegen, wakkerde de zorgen over de oplopende spanningen in Azië nog wat verder aan. De Nikkei-index dook vanochtend 1,3% omlaag. In Zuid-Korea raakte de Kospi 1% kwijt.

In de AEX liet ABN Amro 0,3% liggen na de presentatie van de resultaten. De bank wist over het tweede kwartaal de winst flink op te voeren deels door de boekwinst op verkoop van activiteiten in Azië.

Ahold Delhaize werd 1,5% minder waard. De omzet bij het supermarktconcern dat de vruchten plukte van de fusievoordelen was in lijn met de verwachtingen van analisten. De winstgevendheid kwam lager uit dan werd voorzien.

Hekkesluiter Galapagos moest 1,7% afstaan, terwijl Gemalto 1,2% lager koerste.

De positievere blik van SBM Offshore op het bedrijfsresultaat over geheel 2017 werd beloond met een koerssprong van 4,3%. De toeleverancier voor de olie- en gasindustrie boekte een hogere operationele winst in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Unilever behoorde ook bij de schaarse winnaars met een vooruitgang van 0,2%.

Midkapper Corbion ging in de uitverkoop met een aderlating van 4,3%. De mindere gang van zaken bij de bakkerstak viel in slechte aarde bij beleggers.