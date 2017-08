SBM in trek op rode beurs

Rond 12.40 uur stond de AEX-index 0,7% in de min op 528,8 punten. De Midkap-index ging 1,1% achteruit naar 802,1 punten. De koersenborden in Parijs (-1,7%), Frankfurt (-1,2%) en Londen (-0,8%) kleurden eveneens rood.

Ook op andere continenten stonden beurzen onder druk door de dreigende taal van de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreanen. De Japanse Nikkei-index sloot woensdagochtend 1,3% lager, terwijl de Zuid-Koreaanse Kospi 1% kwijtraakte. Na het licht lagere slot op dinsdag opent Wall Street vanmiddag naar verwachting met verlies. "De geopolitieke spanningen kunnen de markten de komende weken beheersen nu het cijferseizoen over zijn piek heen is", constateerde beursman Ron van der Does (IG).



In de AEX liet ABN Amro 1,2% liggen na de presentatie van de resultaten. De bank wist over het tweede kwartaal de winst flink op te voeren deels door de boekwinst op verkoop van activiteiten in Azië.

Ahold Delhaize werd 1,6% minder waard. De omzet bij het supermarktconcern dat de vruchten plukte van de fusievoordelen was in lijn met de verwachtingen van analisten. Volgens marktanalist Van der Does vielen de cijfers van Ahold in een vervelende markt. Hij wijst er op dat vooral het aanhouden van de marges bij de supermarkten in de VS goed nieuws was. Effectenhuis Degroof Petercam was minder gelukkig met de toename van de integratiekosten.

Galapagos had ook een mindere dag met een koersterugval van 1,5%, terwijl Altice 1,6% lager koerste. DSM zat eveneens in de achterhoede. De koers van het fijnchemieconcern daalde 1,9%.

AkzoNobel werd 1,4% afgewaardeerd. De rechtbank in Amsterdam doet donderdagmiddag uitspraak in de zaak die grootaandeelhouder Elliott heeft aangespannen tegen het verf- en chemieconcern. Elliott verloor eind mei een soortgelijke zaak voor de Ondernemingskamer tegen AkzoNobel.

De positievere blik van SBM Offshore op het bedrijfsresultaat over geheel 2017 werd beloond met een koerssprong van 3,1%. De toeleverancier voor de olie- en gasindustrie boekte verdere een hogere operationele winst in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Mede dankzij de hogere olieprijs hield zwaargewicht Royal Dutch Shell (+0,2%) de voeten droog op de beurs.

Unilever liet 0,2% liggen. Het voedings- en wasmiddelenconcern liet weten preferente aandelen terug te gaan kopen van de verzekeraars NN Investment Partners en ASR. Unilever kondigde tevens aan de Australische ijsmaker Weis te kopen.

Midkapper Corbion ging in de uitverkoop met een aderlating van 3%. De mindere gang van zaken bij de bakkerstak en de verminderde winstgevendheid vielen in slechte aarde bij beleggers.

Kunstmestfabrikant OCI werd ook van de hand gedaan en zag 2,1% van de koers verdampen. Air France KLM daalde 2,1%. Frisdrankfabrikant Refresco was echter een lichtpunt in de Midkap met een plus van 1%.