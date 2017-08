Verkoopdruk AEX neemt weer toe

De AEX-index noteerde rond kwart voor elf 0,7% in de min op 529,21 punten. De Midkap-index ging zelfs 1,2% achteruit naar 801,41 punten.

Elders in Europa kleurden de borden nog roder. Parijs en Frankfurt raakten 1,5% en 1,1% kwijt.

Op Wall Street werd gisteravond de indrukwekkende opmars van de toonaangevende Dow Jones-index een halt toegeroepen. Ook de andere Amerikaanse beurzen deden een stapje terug in reactie op de dreigende taal van de Amerikaanse president Donald Trump naar Noord-Korea toe om te stoppen met het bedreigen van zijn land.

De tegenreactie van Noord-Korea om een mogelijke aanval op het eiland Guam, een territorium van de VS gelegen in de Grote Oceaan te overwegen, wakkerde de zorgen over de oplopende spanningen in Azië nog wat verder aan. De Nikkei-index dook vanochtend 1,3% omlaag. In Zuid-Korea raakte de Kospi 1% kwijt.

In de AEX liet ABN Amro 0,3% liggen na de presentatie van de resultaten. De bank wist over het tweede kwartaal de winst flink op te voeren deels door de boekwinst op verkoop van activiteiten in Azië.

Ahold Delhaize belandde onderaan in de lange lijst met dalers en werd 2% minder waard. De omzet bij het supermarktconcern dat de vruchten plukte van de fusievoordelen was in lijn met de verwachtingen van analisten. Volgens Ron van der Does, marktanalist bij IG vielen de prima cijfers van Ahold in een vervelende markt. Hij wijst er op dat vooral het aanhouden van de marges bij de supermarkten in de VS goed nieuws was. Degroof Petercam is minder gelukkig met de toename van de integratiekosten.

Galapagos had ook een mindere dag met een koersterugval van 1,6% afstaan, terwijl Altice 1,5% lager koerste. DSM zat eveneens in de achterhoede. De koers van het fijnchemieconcern daalde 1,9%.

De positievere blik van SBM Offshore op het bedrijfsresultaat over geheel 2017 werd beloond met een koerssprong van 3,9%. De toeleverancier voor de olie- en gasindustrie boekte verdere een hogere operationele winst in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Unilever behoorde ook bij de positieve uitzonderingen met een vooruitgang van 0,1%. Het levensmiddelenconcern liet weten zijn eigen preferente aandelen terug te gaan kopen van de verzekeraars NN Investment Partners en ASR.

Midkapper Corbion ging in de uitverkoop met een aderlating van 3,8%. De mindere gang van zaken bij de bakkerstak en de verminderde winstgevendheid vielen in slechte aarde bij beleggers.

OCI werd ook van de hand gedaan en zag 2,5% van de koers verdampen. Air France KLM liet 2,4% liggen.

Aperam daarentegen hield de voeten droog met een plus van 0,7%.