Met het samengaan van beide partijen ontstaat een vastgoedportefeuille van in totaal 82.000 woningen gebundeld door heel Amerika met een gezamenlijke beurswaarde van $20 miljard, zo meldt The Financial Times.

Invitation zal een belang krijgen van ongeveer 59% in de nieuwe combinatie, terwijl Starwood goed is voor de resterende 41%.

Tijdens de financiële crisis zagen beide vastgoedfondsen mogelijkheden om op een goedkope te profiteren van de malaise op de huizenmarkt.