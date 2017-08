Old Mutual zet meer divisies op eigen benen

Old Mutual, dat ook belangen heeft in verschillende in Amsterdam genoteerde bedrijven, maakte vorig jaar bekend dat het zijn divisies voor vermogensbeheer in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk afsplitst van zijn tak voor bankzaken. Die plannen van de in Londen gevestigde financiële dienstverlener moeten eind 2018 zijn uitgevoerd.

Door onderdelen op eigen benen zetten wil het bedrijf meer waarde creëren voor aandeelhouders. De afsplitsing van de twee onderdelen die het vrijdag aankondigde, moet in de loop van 2018 worden afgerond.