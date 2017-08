Zorgorganisatie Careyn in problemen

Careyn heeft nog amper een maand om de bank en de inspectie te overtuigen dat het levensvatbaar is.

Sinds vestigingen van de organisatie vorig jaar op de lijst kwamen van de slechtste verpleeghuizen, is Careyn alleen maar dieper in de problemen geraakt, zo meldt het AD.

De organisatie staat miljoenen euro's in het rood. Werknemers lopen weg en de zorg voor ongeveer tweeduizend ouderen is ondermaats, blijkt uit gesprekken met medewerkers, familieleden van bewoners en interne memo's die de krant in handen heeft.

De SP wil opheldering van staatssecretaris Martin van Rijn over de noodlijdende zorginstelling Careyn.