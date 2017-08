'Deltaplan voor ov Randstad nodig'

Dat zegt de nieuwe RET-directeur Maurice Unck bij de NOS. Volgens hem dreigt de Randstad de concurrentieslag met andere Europese metropolen te verliezen als het geld er niet komt.

Een van de ingrepen die Unck voor ogen heeft, is het ombouwen van trein- naar metrolijnen. Hij wil dat omdat het in de metro drukker en drukker wordt. "Mensen staan hutjemutje. Dat willen we niet." Dat er geld bij moet, gaat dwars in tegen het beleid van de afgelopen jaren. De overheid heeft de laatste jaren juist investeringen in het ov geschrapt.

Unck voelt veel voor de woorden van de Amsterdamse burgemeester Van der Laan in Zomergasten om de Randstad als één stad te beschouwen. "De Randstad wordt steeds meer een metropool, een wereldstad. Dan moet je ook gaan investeren als in een wereldstad."