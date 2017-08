Duurzaam beleggen in obligaties

Volgens beheerder Alex Struc belegt het Pimco GIS Global Bond ESG Fund niet in obligaties van bedrijven en overheden die geen goed voorbeeld zijn op het gebied van mens, milieu en goed ondernemings- of landsbestuur. „Wij sluiten bedrijven die hun geld verdienen met tabak, wapens, pornografie of kolen volledig uit.” Struc wil ondernemingen die wel aan de eisen voldoen, stimuleren om hun duurzame beleid verder te verbeteren.

Bij het beleggen in aandelen is het al langer gebruikelijk om duurzame criteria te laten meewegen. Struc denkt dat ook de obligatiehandel kan bijdragen aan een betere wereld. „In het vastrentende universum kunnen kleine veranderingen een enorm positieve invloed hebben”, benadrukt de fondsbeheerder. Uit onderzoek blijkt bovendien dat bedrijven en instellingen die zorgvuldig omgaan met mens en milieu gemiddeld een hoger rendement opleveren voor beleggers.

In de praktijk belegt het Pimco-fonds vooral in Amerikaanse en Europese obligaties en derivaten. Ook heeft het een omvangrijke positie in schuldpapier van de Amerikaanse hypotheekinstelling Fannie Mae.

Pimco behoort samen met BlackRock tot de grootste obligatiebeleggers ter wereld. Het obligatiehuis uit de Amerikaanse staat Californië beheert een vermogen van circa $1600 miljard. Dat was in 2014 bijna $2000 miljard, totdat ’obligatiekoning’ Bill Gross vertrok bij de Allianz-dochter.

Na enkele moeilijke jaren heeft Pimco een nieuwe ster gevonden in Dan Ivascyn. Zijn goede rendementen bij het Pimco Income Fund hebben beleggers er recent toe gebracht $50 miljard extra te parkeren bij de vermogensbeheerder. Ivascyn bemoeit zich niet direct met het Pimco GIS Global Bond ESG Fund. Struc: „Wel leidt Dan de commissie die de beleggingsstrategie van Pimco bepaalt. Die wordt ook bij ons fonds toegepast.”