In die stad in Virgina liep een demonstratie van ultranationalistische groepen uit de hand. Een man reed met een auto in op een groep tegendemonstranten, waardoor een dode viel. In totaal raakten door de onlusten enkele tientallen mensen gewond. In een eerste reactie veroordeelde Trump het geweld, zonder te verwijzen naar de extreemrechtse achtergrond van de betogers. Dat kwam hem, ook binnen zijn eigen partij, al op felle kritiek te staan.