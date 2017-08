Haven Amsterdam hekelt komst woningen

Het havenbedrijf zegt veel begrip en oog te hebben voor de grootstedelijke uitdaging van de stad, maar is ook van mening dat de ambitie van de stad niet haaks moet staan op de havenbelangen van diezelfde stad. „Dat is niet goed voor de stad en niet goed voor de regio.”

„De transformatie naar ‘hoogstedelijk gemengd gebied’ heeft grote gevolgen voor de bedrijven die er zijn gevestigd, vaak al decennia lang. Bedrijven als ICL, Cargill en Bunge en de modebedrijven Calvin Klein en Gaastra zijn belangrijke bedrijven voor de haveneconomie, de Amsterdamse economie en die van de metropoolregio.”

De haven wijst erop dat in een convenant van havenbedrijven met gemeente en provincie is afgesproken dat er niet eerder dan in 2029 wordt gestart met de bouw van woningen in het gebied. Daarnaast is in het huidige coalitieakkoord afgesproken dat de industriële bedrijven in de Coen- en Vlothaven – óók gelegen binnen de ring – in ieder geval kunnen blijven tot 2040. Maar het actuele plan beperkt al ruimschoots vóór 2040 de milieuruimte van deze bedrijven, stelt het havenbedrijf, en zal hun bereikbaarheid nadelig beïnvloeden. „Dat verslechtert de verdiencapaciteit van de haven en de investeringsbereidheid van bedrijven in het gebied. Voor de Amsterdamse haven is dat onwenselijk.”

Met milieuruimte doelt het havenbedrijf die bedrijven toegewezen krijgen om hun activiteiten uit te voeren. Dan gaat het bijvoorbeeld over geluidsoverlast. De grenzen wanneer sprake is van geluidsoverlast ligt in het havengebied op andere normen dan in een woonwijk.

De haven wil bovendien dat de gemeente zich uitspreekt over de rechten van de industriële bedrijven, zoals de kosten voor verplaatsing. „En hoe wordt omgesprongen met lopende erfpachtcontracten? Zonder indicaties hierover en door het ontbreken van mogelijke opties, ontstaat vooral onrust bij de gevestigde bedrijven over hun voortbestaan.”