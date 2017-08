Schiphol over op Nederlandse windenergie

Schiphol en de overige luchthavens in de groep, Rotterdam, Eindhoven en Lelystad, verbruiken ongeveer 200 gigawattuur aan stroom per jaar. Dat is te vergelijken met het verbruik van 60.000 huishoudens. Eneco gaat die stroom de komende vijftien jaar leveren, aanvankelijk nog deels uit bestaande duurzame energiebronnen, maar vanaf 2020 geheel uit nieuw gebouwde windparken.

,,Het is voor de energietransitie cruciaal dat het bedrijfsleven, veruit de grootste energieverbruiker, verduurzaming omarmt'', aldus topman Jeroen de Haas van Eneco. Deals met grootverbruikers als Schiphol maken het mogelijk voor het energiebedrijf om te investeren in nieuwe windmolenparken.