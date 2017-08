Pond fnuikt Nederlandse export

Collectief zagen Nederlandse bedrijven hun omzet ten opzichte van de eerste helft van 2016 maar 0,2% stijgen door goederen en diensten die zij aan de Britten leverden. Voor de export naar de andere landen binnen de Europese Unie bedroeg deze omzetgroei in 2017 afgezet tegen 2016 maar liefst 11%.

Marjolein Jaarsma van het CBS denkt dat de uitslag van het brexit-referendum en de daaropvolgende koersval van het pond een belangrijke verklaring is voor de beperkte groei. „In 2016 was de omzetgroei in de eerste zes maanden ten opzichte van dezelfde periode in 2015 nog 7%.”

Het pond nam in de eerste zes maanden van 2017 10% in waarde af in vergelijking met 2016. Als de euro voor de Britten duurder wordt, kan het zijn dat Britse bedrijven opeens voordeliger worden dan Nederlandse, licht macro-econoom Carlijn Prins van de Rabobank toe. „Verder kan de vraag naar luxegoederen afnemen en kunnen de Britten ook simpelweg minder spullen kopen met hun pond.”

De wisselkoers kan ook op een andere manier de exportwaarde doen dalen. „Als contracten in ponden afgesloten zijn, betalen de Britten evenveel maar zakken de omzetten in Nederland”, legt Prins uit.