De index die het sentiment onder Amerikaanse consumenten weergeeft, ging naar 97,6, van 93,4 in juli. Daarmee steeg de index naar het hoogste niveau in zeven maanden. Economen rekenden in doorsnee op een niveau van 94.

Volgens de onderzoekers zijn consumenten met name positiever geworden over de eigen financiële situatie en de verwachtingen op financieel gebied voor de komende tijd.